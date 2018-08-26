Великий друг України: Київ висловив співчуття з приводу смерті сенатора Маккейна
Посольство України у США висловило співчуття усій американській нації, родині та друзям померлого сенатора Джона Маккейна.
Читайте такожУ США на честь Маккейна хочуть перейменувати історичну будівлю Сенату
У повідомленні посольства, оприлюдненого у Facebook, Маккейна називають американським героєм та одним з найбільших друзів України. Дипломати нагадали, що Маккейн неодноразово відвідував Україну, побувавши, зокрема й на Донбасі.
Свої співчуття на своїй сторінці у Facebook висловив і президент України Петро Порошенко.
«Сумна звістка для всього українського народу – помер великий друг України Сенатор Джон Маккейн. Ми ніколи не забудемо його неоціненний внесок в розвиток демократії і свободи в Україні та підтримку нашої держави. Сенатор був разом з українцями на Майдані та підтримував дух українських військових на Донбасі», - зазначив він.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вказав, що життя Джона Маккейна є гідним прикладом для наслідування.
«В України багато друзів. Але Джона Маккейна ніким не замінити. Добро та принципи - без компромісів: його життя стало прикладом для всіх нас», - наголосив він у Twitter.
В України багато друзів. Але Джона Маккейна ніким не замінити. Добро та принципи - без компромісів: його життя стало прикладом для всіх нас.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 августа 2018 г.
Сенатор-республіканець Джон Маккейн помер в США 25 серпня, на 82-році життя. Політик страждав від злоякісної пухлини головного мозку.