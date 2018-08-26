Великий друг України: Київ висловив співчуття з приводу смерті сенатора Маккейна

Співчуття з приводу смерті політика висловили президент та міністр закордонних справ.

Посольство України у США висловило співчуття усій американській нації, родині та друзям померлого сенатора Джона Маккейна.

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У повідомленні посольства, оприлюдненого у Facebook, Маккейна називають американським героєм та одним з найбільших друзів України. Дипломати нагадали, що Маккейн неодноразово відвідував Україну, побувавши, зокрема й на Донбасі.

Свої співчуття на своїй сторінці у Facebook висловив і президент України Петро Порошенко.

«Сумна звістка для всього українського народу – помер великий друг України Сенатор Джон Маккейн. Ми ніколи не забудемо його неоціненний внесок в розвиток демократії і свободи в Україні та підтримку нашої держави. Сенатор був разом з українцями на Майдані та підтримував дух українських військових на Донбасі», - зазначив він.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вказав, що життя Джона Маккейна є гідним прикладом для наслідування.

«В України багато друзів. Але Джона Маккейна ніким не замінити. Добро та принципи - без компромісів: його життя стало прикладом для всіх нас», - наголосив він у Twitter.

В України багато друзів. Але Джона Маккейна ніким не замінити. Добро та принципи - без компромісів: його життя стало прикладом для всіх нас. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 августа 2018 г.

Сенатор-республіканець Джон Маккейн помер в США 25 серпня, на 82-році життя. Політик страждав від злоякісної пухлини головного мозку.