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Великий друг України: Київ висловив співчуття з приводу смерті сенатора Маккейна

09:29, 26 серпня 2018
Політика
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Джон Маккейн неодноразово відвідував Україну, побувавши, зокрема, й на Донбасі / Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США

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У повідомленні посольства, оприлюдненого у Facebook, Маккейна називають американським героєм та одним з найбільших друзів України. Дипломати нагадали, що Маккейн неодноразово відвідував Україну, побувавши, зокрема й на Донбасі.

Свої співчуття на своїй сторінці у Facebook висловив і президент України Петро Порошенко.

«Сумна звістка для всього українського народу – помер великий друг України Сенатор Джон Маккейн. Ми ніколи не забудемо його неоціненний внесок в розвиток демократії і свободи в Україні та підтримку нашої держави. Сенатор був разом з українцями на Майдані та підтримував дух українських військових на Донбасі», - зазначив він.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вказав, що життя Джона Маккейна є гідним прикладом для наслідування.  

«В України багато друзів. Але Джона Маккейна ніким не замінити. Добро та принципи - без компромісів: його життя стало прикладом для всіх нас», - наголосив він у Twitter.

Сенатор-республіканець Джон Маккейн помер в США 25 серпня, на 82-році життя. Політик страждав від злоякісної пухлини головного мозку.

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Теги: #Україна#Маккейн