У частинах російської армії біля кордонів з Україною створено підрозділи з боротьби з безпілотниками

30 серпня у Волгоградській області відбудуться тактико-спеціальні навчання спеціальних мобільних груп.

У частинах російської армії в Південному військовому окрузі РФ, з території якого здійснюється контроль за окупованими частинами Донецької і Луганської областей, створено підрозділи з боротьби із безпілотниками.

Про це УНІАН повідомили в Міноборони Росії.

«Спеціальні мобільні групи з боротьби із БЛА створені у з'єднаннях ППО з метою впровадження досвіду, накопиченого російськими фахівцями при виконанні бойових завдань в Сирії», - йдеться в повідомленні.

30 серпня на аеродромі Маринівка (Волгоградська область) відбудуться тактико-спеціальні навчання з такими мобільними групами. Під час навчань підрозділи, куди входять фахівці радіоелектронної боротьби (РЕБ) і протиповітряної оборони, відпрацьовуватимуть виявлення і знищення (або примусову посадку) безпілотників із використанням комплексів РЕБ «Житель» і станцій «Лісочок».

Читайте такожБританські винищувачі втретє за тиждень перехопили російські літаки над Чорним морем

Як повідомляв УНІАН, у серпні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей спостерігачі ОБСЄ виявили десятки танків і артилерійських систем, розміщених за межами певних ділянок відведення, а також засоби протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

Так, 9 серпня безпілотник СММ ОБСЄ виявив відразу до 30 танків збройних формувань РФ, зосереджених у районі селищ Лобачове, Бугаївка і безпосередньо в Луганську. Також було виявлено 26 одиниць причіпної артилерії, реактивна система залпового вогню і чотири установки зенітно-ракетних комплексів.

Крім того, безпілотник СММ ОБСЄ виявив відразу чотири нових комплекси радіоелектронної боротьби російського виробництва: СБ-341В «Леєр-3», 1Л269 «Красуха-2», РБ-109А «Биліна» і спеціальний комплекс для створення перешкод безпілотним літальним апаратам «Репелент 1».