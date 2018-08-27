На турнірі у Флориді переможений геймер застрелив двох людей і вбив себе: стали відомі подробиці

Геймер влаштував стрілянину, не пройшовши відбір на великий турнір у Лас-Вегасі.

У неділю, 26 серпня, у флоридському місті Джексонвілл учасник турніру з симулятора американського футболу Madden NFL 19 відкрив стрілянину. Дві людини загинули, більше десятка отримали поранення, сам вбивця покінчив із собою. Поліція назвала його ім'я - це 24-річний Девід Кац, відомий під псевдонімом Bread.

Як передає Бі-бі-сі, Девід Кац жив у місті Балтимор, штат Меріленд, і неодноразово їздив на турніри за різними версіями симулятора Madden NFL. За даними з інтерв'ю, кіберспортсмен міг вести себе самовпевнено після перемог і хвалився вмінням грати, тримати м'яч і перемагати.

Після одного з турнірів з Madden NFL в Баффало, як пише New York Post, він говорив, що вважає себе одним із найкращих гравців у симулятор американського футболу від компанії EA Sports, і стверджував, що у його опонента не було шансів. Кац тоді переміг на турнірі, який був служив етапом для більш великого змагання в каліфорнійському Бурбанку. Там він зазнав поразки у чвертьфіналі.

На турнірах Каца представляли як зосередженого кіберспортсмена, який мало розмовляє і не демонструє емоції.

Флоридське видання Action News JAX з посиланням на очевидців стрілянини в Джексонвіллі стверджує, що під час першості, яка проходила в суботу і неділю, Кац двічі програв. Після поразки в суботу він відмовився потиснути руку супернику, а потім вів себе дивно і замкнуто.

"Він носив темні окуляри, ні з ким не говорив. Навіть коли ми зіграли, я підійшов потиснути йому руку і сказати, що це була хороша гра. Він же просто подивився на мене і нічого не відповів", - розповів гравець, який переміг Каца в суботу.

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Девід Кац брав участь у відбірковому турнірі за Madden NFL 19 в комплексі Jacksonville Landing. За підсумками першості визначалися учасники турніру року в Лас-Вегасі з призовим фондом у 165 тисяч доларів. Переможцю дістанеться 25 тисяч.

Турнір у Джексонвіллі - невеликий за мірками кіберспорту захід, який, на відміну від чемпіонатів по Dota 2 і іншим кібердисциплінам, проходив не на окремій арені з десятком тисяч глядачів, а в ігровому клубі, який ділить вхід з піцерією. Рівень безпеки на подібних заходах невисокий, зазначає Euronews.

За непідтвердженими відомостями, Девід Кац міг відкрити стрілянину після другої поразки на турнірі. Гра транслювалася на сервісі Twitch, і на записі, який включав не тільки зображення на екрані геймерів, але і їхні обличчя, було видно, як на футболці одного з кіберспортсменів з'явилася червона цятка - ймовірно, приціл.

Кац був озброєний пістолетом. Поліція вже знайшла автомобіль, на якому Кац приїхав у Джексонвілл, і обшукала його будинок у Балтіморі.

Усього в результаті стрілянини загинули три людини, включаючи Каца. Ще 11 осіб отримали вогнепальні поранення. Серед них - учасники турніру. Один з них був поранений палець, іншого по дотичній куля поранила голову, але травма виявилася легкою.

Керівник кіберспортивної команди compLexity Gaming Джейсон Лейк заявив, що після вбивства у Флориді необхідно посилити заходи безпеки на подібних турнірах незалежно від того, великі вони або локальні. Геймер, який виступає за compLexity Gaming, опинився серед постраждалих під час стрілянини.

Як повідомляв УНІАН, Трампа поінформували про стрілянину у Флориді.