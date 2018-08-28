По слідах ДНК на одязі голландського школяра його вбивцю знайшли через 20 років в Іспанії

55-річного підозрюваного у вбивстві взяли під варту та передадуть Нідерландам.

Поліція Нідерландів, яка 20 років розслідувала смерть 11-річного Ніки Верстаппена, заявила, що головний підозрюваний, нарешті, заарештований в Іспанії.

Як повідомляє Бі-бі-сі, особу ймовірного злочинця - Йоса Бреха - було встановлено в результаті масштабного дослідження тисяч аналізів ДНК.

У розслідуванні смерті хлопчика у поліції було мало зачіпок, але на одязі жертви були виявлені сліди чужої ДНК.

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Понад 14 тисяч людей відгукнулися на заклик слідства і добровільно здали аналіз на сумісність. Серед добровольців виявилися і родичі Бреха, що і допомогло встановити особу злочинця.

"55-річний Йос Б., підозрюваний у вбивстві Ніки Верстаппена, арештований в Іспанії в неділю вдень. Він узятий під варту і буде переданий Нідерландам", - йдеться в заяві поліції Лімбурга, південної провінції країни.

Як повідомляв УНІАН, раніше а Австралії вбивця шість років переховувався в зоопарку і з'їв черепаху.