Die Zeit: Зрив нового перемир’я на Донбасі нікого не здивував

За чотири роки війни було багато домовленостей про зупинку боїв, але жодна з них так і не була втілена.

Нове перемир’я на Сході України повинно було стартувати перед початком навчального року у школах. Але нові домовленості про зупинку вогню зірвалися одразу ж.

Про це пише німецьке видання Die Zeit, додаючи, що заступник голови місії ОБСЄ Александр Хуг заявив про фіксацію більш ніж 70 порушень мало не одразу ж після оголошення перемир’я. Збройні сили України теж підтвердили, що попри заплановане припинення вогню опівночі в середу, сили Росії влаштували нові обстріли поблизу Маріуполя. В Луганську російські бойовики запевняли, що дотримуються перемир’я, а в Донецьку ватажки терористів звинувачували українську армію в тому, що вона нібито відкрила вогонь поблизу Горлівки.

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Видання пише, що надії на те, що цього разу перемир’я дійсно буде встановлене, майже не було. За чотири роки війни сторони часто домовлялися про припинення вогню, приміром, перед Різдвом, Великоднем чи початком навчання у школах. І кожного разу постріли лунали за лічені хвилини після оголошення перемир’я.

Die Zeit також наголошує, що з початку року Збройні сили України втратили 70 солдатів, ще 400 були поранені. В цей же час, ОБСЄ порахувала, що за перше півріччя на Донбасі загинули 30 мирних мешканців, а 130 – отримали поранення.