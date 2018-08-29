Окупанти за сьогодні шість разів порушили "шкільне перемир'я"

Бойовики відкрили вогонь по оборонцях населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Новгородське, Павлопіль та Гнутове.

Упродовж поточної доби, від 7.00 до 18.00 години, російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню, один раз із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння.

Як повідомляється на сторінці операції Об'єднаних сил у Facebook, окупанти відкрили прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях населених пунктів: Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Новгородське, Павлопіль та Гнутове.

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"Незважаючи на оголошення з 00.00 29 серпня 2018 року "шкільного перемир'я", російсько-окупаційні війська хоч і знизили інтенсивність обстрілів позицій Об'єднаних сил та українських населених пунктів, проте не припинили їх зовсім", - йдеться у повідомленні.

Під час обстрілів в районі Новгородського бойовики застосували проти військовослужбовців Об’єднаних сил міномети калібру 82 мм. За повідомленням української сторони СЦКК, внаслідок обстрілу у селі загорілася суха трава, що загрожує пожежами будівлям та жителям населеного пункту. На даний момент силами військовослужбовців Об'єднаних сил пожежу локалізовано.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено, повідомляє шатаб ООС.

Як повідомляв УНІАН, у селищі Новотроїцьке Волноваського району Донецької області тимчасово закрито контрольний пункт в'їзду-виїзду через детонацію мін внаслідок пожеж у цьому районі.