Британія розширить військовий порт на Кіпрі в разі Brexit без угоди - ЗМІ

База, яка має статус суверенної британської території, вже має невеликий порт, але його необхідно буде значно розширити.

Уряд Великої Британії планує розширити морський порт, розташований на території військової бази Акротірі на Кіпрі, якщо не вдасться досягти торгової угоди з Євросоюзом в рамках Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

В даний час обладнання та інші товари направляються на базу через комерційні порти Кіпру. Однак без угоди з ЄС після Brexit будуть відновлені митні та інші інспекції, що може поставити під загрозу обслуговування та функціонування бази.

База, яка має статус суверенної британської території, вже має невеликий порт, але його необхідно буде значно розширити.

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"Розглянуті пропозиції істотно розширять порт в Акротірі, тому що він занадто маленький, щоб його можна було використовувати належним чином", - сказав один зі співрозмовників.

За його словами, план полягає в тому, щоб "фактично побудувати новий порт".

"Якщо у нас не буде угоди, порт - кіпрський – стане вкрай проблематичним, тоді як порт RAF вважався б британською територією", - сказало джерело.

Вважається, що Міноборони буде в змозі фінансувати новий порт з решти нерозподіленої суми коштів на підготовку до Олімпіади-2019-20 років, яка була закладена в останньому бюджеті. Прогнозована вартість складе не менше 100 мільйонів фунтів стерлінгів.