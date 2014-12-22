Маккейн: Російську економіку обвалила Саудівська Аравія, а не санкції

Таку думку висловив американський сенатор Джон Маккейн в інтерв’ю CNN, передає Українська правда.

"Нам варто подякувати Саудівській Аравії, яка дозволила ціні на барель нафти впасти до такої межі, що це мало драматичний вплив на економіку Володимира Путіна" - сказав Маккейн.

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"Це не має нічого спільного з діями президента США" - додав він.

На його думку, впроваджені Америкою санкції, які є стратегією Обами у протистоянні з Росією, були малоефективними.

Нагадаємо, президент США Барак Обама раніше спростував думку, що Путін є "гарним шахістом і обіграв і Захід, і Обаму" і зазначив, що саме Путін відповідальний за економічну кризу в РФ.