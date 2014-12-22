ХАМАС запустив ракети у бік Середземного моря

12:43, 22 грудня 2014
Світ
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Бойовики палестинського руху ХАМАС справили навчальні пуски ракет з сектора Газа в бік Середземного моря.

REUTERS

"Вони проводять експерименти і перевіряють свої ракети. Це частина їх програми по виробництву зброї", - йдеться в заяві армії оборони Ізраїлю, передає Росбалт.

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Військові Ізраїлю заявили, що спостерігають за кожним пуском, а також визначають характеристики і дальність польоту ракет.

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