ХАМАС запустив ракети у бік Середземного моря

"Вони проводять експерименти і перевіряють свої ракети. Це частина їх програми по виробництву зброї", - йдеться в заяві армії оборони Ізраїлю, передає Росбалт.

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Військові Ізраїлю заявили, що спостерігають за кожним пуском, а також визначають характеристики і дальність польоту ракет.