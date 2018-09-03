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На церемонії прощання з Кобзоном співробітник Росгвардії знепритомнів і почав битися у конвульсіях (відео)

15:12, 03 вересня 2018
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Росгвардійцю стало зле під час церемонії прощання з Кобзоном / Скріншот

Під час церемонії прощання з російським і радянським співаком Йосипом Кобзоном співробітник Росгвардії зомлів і почав битися в конвульсіях.

Відео НП зі співробітником Росгвардії, якого врятували товариші зі служби, публікує Telegram-канал Super. Він упав біля будівлі Московської філармонії.

До нього одразу підбігли товариші зі служби, поліцейські і перехожі. Як повідомляють ЗМІ, його вдалося врятувати.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня на 81 році пішов з життя радянський співак Йосип Кобзон.

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Довідка УНІАН. Кобзон народився 11 вересня 1937 року в Бахмутському районі Донецької області. Він був одним з найвідоміших радянських співаків, народним артистом СРСР (1987 рік), лауреатом Державної премії СРСР (1984 рік), нагороджений численними радянськими і російськими нагородами. Крім естрадної діяльності Кобзон з 1984 року викладав у Державному музично-педагогічному інституті імені Гнесіних.

У 1990 році Кобзон став депутатом Верховної Ради СРСР. З 1997 року був депутатом Держдуми. З 2011 року обіймав посаду першого заступника голови думського комітету з культури.

Україна позбавила Кобзона державних нагород і заблокувала його активи. Президент підписав відповідний указ. Також Кобзона позбавили звання почесного громадянина міста Слов'янська Донецької області. Кобзон неодноразово відвідував підконтрольні бойовикам міста Донецьк і Луганськ з концертами, заявляючи про підтримку членів незаконних збройних формувань на Донбасі. Також Кобзону було заборонено в'їзд на територію України, країн ЄС та США.

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Теги: #смерть#Росгвардія#Йосип Кобзон