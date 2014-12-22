Обаму запросили до Москви на святкування 70-річчя Перемоги

Про це заявив у понеділок на брифінгу помічник президента РФ Юрій Ушаков, передає РІА «Новости».

«Звичайно (направили запрошення)», - сказав він, відповідаючи на відповідне питання.

«Запрошення на урочистості, пов'язані із 70-річчям Перемоги, направлено в багато держав світу», - відзначив Ушаков.

Серед запрошених, зокрема, також є лідер КНДР Кім Чен Ин.

Читайте такожОбама перед Різдвяними канікулами схвалив додаткові санкції проти Криму«Є перші сигнали з Пхеньяна про те, що корейський керівник планує приїхати до Москви і взяти участь в урочистостях», - додав помічник президента РФ.