Обаму запросили до Москви на святкування 70-річчя Перемоги
17:13, 22 грудня 2014Світ
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Москва направила запрошення президентові США Бараку Обамі взяти участь в урочистостях з нагоди 70-річчя Перемоги в 2015 році.
REUTERS
Про це заявив у понеділок на брифінгу помічник президента РФ Юрій Ушаков, передає РІА «Новости».
«Звичайно (направили запрошення)», - сказав він, відповідаючи на відповідне питання.
«Запрошення на урочистості, пов'язані із 70-річчям Перемоги, направлено в багато держав світу», - відзначив Ушаков.
Серед запрошених, зокрема, також є лідер КНДР Кім Чен Ин.
Читайте такожОбама перед Різдвяними канікулами схвалив додаткові санкції проти Криму«Є перші сигнали з Пхеньяна про те, що корейський керівник планує приїхати до Москви і взяти участь в урочистостях», - додав помічник президента РФ.
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