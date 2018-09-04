Іспанія відмовилася продавати Саудівській Аравії 400 бомб із лазерним наведенням

Угоду про озброєння було спочатку підписано в 2015 році при колишньому консервативному уряді Іспанії.

Іспанія заявила у вівторок, що вона скасувала поставку 400 бомб з лазерним наведенням, придбаних Саудівською Аравією, на тлі побоювань, що зброя може бути використана проти повстанців з Хаті в Ємені.

Угоду про озброєння було спочатку підписано в 2015 році при колишньому консервативному уряді Іспанії, але нова центрально-ліва адміністрація прем'єр-міністра Педро Санчеса планує повернути 9,2 млн. євро (10,6 млн. дол. США), які вже сплатила Саудівська Аравія, повідомляє dt.ua із посиланням на радіостанцію Cadena SER.

Міжнародні правозахисні групи звинувачують коаліцію на чолі з Саудівською Аравією у вбивстві мирних жителів, у тому числі дітей, в результаті численних авіаударів.

За даними Amnesty International, іспанська сторона, як давній комерційний союзник Саудівської Аравії, є четвертим за величиною постачальником військової техніки і зброї для держави Перської затоки. Стокгольмський міжнародний дослідний інститут миру, незалежна глобальна база даних з безпеки, каже, що основними постачальниками Ер-Ріяда є США, Великобританія і Франція.

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Угода зазнала різкої критики з боку "Зброї під контролем", кампанії, спрямованої на припинення продажу зброї Саудівській Аравії над її роллю в Ємені. Кампанія, підтримувана Amnesty International, Greenpeace, Intermon Oxfam та іспанським FundiPau, також хоче припинити експорт зброї до Ізраїлю, країну, яку вони звинувачують в порушенні міжнародних законів на палестинських територіях.

Представники групи зустрічалися з іспанськими торговими чиновниками у вівторок, щоб доставити тисячі підписів на підтримку своєї кампанії, що також сприяє більшій прозорості в продажах військового та оборонного обладнання, яке Іспанія захищає згідно із законами державної таємниці.

ООН заявляє, що конфлікт в Ємені став найгіршою гуманітарною кризою в світі, і більше 22 мільйонів людей потребують допомоги у найбіднішій країні арабського світу.