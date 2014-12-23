Італія та Польща відправляють вісім винищувачів охороняти повітряний простір країн Балтії

Для охорони повітряного простору країн Балтії в рамках місії НАТО на Авіабазу ВПС Литви в Шяуляй в неділю прибувають італійські та польські винищувачі.

Представники ВПС Італії вперше братимуть участь у цій місії в Литві, повідомляє Українська правда з посиланням на Delfi.lt.

Зокрема, як заначається, Італія надішле чотири винищувачі Eurofighter Typhoon ВВС.

Польща, зі свого боку, надсилає чотири винищувачі "МіГ-29".

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Італійці та поляки переймають місію у португальців і канадців.

Альянс цьогоріч посилив війська союзників, які беруть участь у місії ППО країн Балтії, у відповідь на дії Росії на Україні.

Для охорони повітряного простору Балтійських країн винищувачі НАТО також дислоковані в Естонії та Польщі.