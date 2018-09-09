Верховний суд Єгипту затвердив смертну кару для 75 ісламістів

Усього в рамках процесу були розглянуті справи понад 600 осіб, яких звинувачують в участі у нелегальних протестах в серпні 2013 року.

Верховний суд Єгипту в суботу, 8 вересня, затвердив смертні вироки 75 членам ісламістського руху "Брати мусульмани".

Їх звинувачують у злочинах, скоєних у ході кровопролитних протестів, що спалахнули після повалення президента Мухаммеда Мурсі в 2013 році, передає dw.com.

Під арештом знаходяться 44 засуджених, решта засуджені заочно. Вони можуть оскаржити вирок.

Усього в рамках процесу були розглянуті справи понад 600 осіб, яких звинувачують в участі у нелегальних протестах у серпні 2013 року та пов'язаних з ними злочинів, таких як вбивство і вандалізм.

Читайте такожЄгипет продовжив дію надзвичайного стану в країні

У рамках того ж процесу було розглянуто справу фотожурналіста Махмуда Абу Зейда, його засудили до п'яти років позбавлення волі. Однак Зейд, більш відомий під ім'ям Шаукан, перебуває у в'язниці ще з 2013 року. За даними агентства dpa, у зв'язку із закінченням терміну ув'язнення фотограф готується вийти на свободу.

Раніше УНІАН повідомляв, що кримінальний суд в Каїрі в суботу, 28 липня, засудив до смертної кари 75 осіб, у тому числі лідерів забороненого в країні руху "Брати-мусульмани" і прихильників колишнього президента Єгипту Мухаммеда Мурсі.

В ході зіткнень поліції з протестувальниками в Єгипті в серпні 2013 року, за даними правозахисної організації Amnesty International, було вбито понад 800 демонстрантів. Влада країни, в свою чергу, повідомляє про понад 40 загиблих поліцейських і стверджує, що багато з протестувальників були озброєні.

Протести почалися після повалення президента Мухаммеда Мурсі, який входив в ряди "Братів мусульман" - основної політичної сили єгипетських ісламістів. У вересні 2013 року діяльність руху була визнана в Єгипті незаконною, майно і нерухомість, що належали йому, були конфісковані. Через кілька місяців єгипетський уряд визнав "Братів мусульман" терористичним угрупуванням. Мурсі відбуває довічне ув'язнення.