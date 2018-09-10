Франція витратить більше 3 мільярдів євро на оновлення військових супутників
Франція планує витратити 3,6 млрд євро на оновлення супутників, якими користується Міноборони країни.
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Про це в ефірі Europe 1 заявила міністр оборони Франції Флоренс Парлі, передає ЄвроПравда "В законі про військове планування ми передбачили 3,6 мільярдів євро на оновлення потенціалу оборонних супутників", - сказала Парлі.
Вона зазначила, що в рамках запуску нових супутників будуть передбачені камери відеоспостереження, "щоб просто знати, хто до нас наближається".
"Моя мета полягає не у війні і не в тому, щоб зробити з космосу простір війни. Моя мета зробити нас здатними захистити себе" - заявила Парлі.
Як повідомляв УНІАН, 7 вересня Флоренс Парлі заявила, що російський супутник у минулому році намагався шпигувати за франко-італійським супутником, який забезпечує захищену військову комунікацію. Міністр пояснила, що російському супутнику не вдалося отримати важливу інформацію.