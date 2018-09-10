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Франція витратить більше 3 мільярдів євро на оновлення військових супутників

07:41, 10 вересня 2018
Світ
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Флоранс Парлі / REUTERS

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Про це в ефірі Europe 1 заявила міністр оборони Франції Флоренс Парлі, передає ЄвроПравда "В законі про військове планування ми передбачили 3,6 мільярдів євро на оновлення потенціалу оборонних супутників", - сказала Парлі.

Вона зазначила, що в рамках запуску нових супутників будуть передбачені камери відеоспостереження, "щоб просто знати, хто до нас наближається".

"Моя мета полягає не у війні і не в тому, щоб зробити з космосу простір війни. Моя мета зробити нас здатними захистити себе" - заявила Парлі.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня Флоренс Парлі заявила, що російський супутник у минулому році намагався шпигувати за франко-італійським супутником, який забезпечує захищену військову комунікацію. Міністр пояснила, що російському супутнику не вдалося отримати важливу інформацію.

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Теги: #Міноборони#супутники#Франція