У Кабулі смертник влаштував вибух в освітньому центрі, загинули 48 людей
18:12, 15 серпня 2018Світ
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Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт.
В Афганістані влаштували черговий вибух з десятками загиблих / REUTERS
У Столиці Афганістану терорист-смертник підірвав себе в освітньому центрі. Кількість загиблих сягнула 48 осіб, ще 67 людей поранені.
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Про це повідомляє Reuters, посилаючись на міністерство охорони здоров'я Афганістану. Вибух стався в районі, де проживають переважно шиїти.
Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт.
13 серпня повідомлялося, що через бої за місто Газні в Афганістані за 4 дні загинули не менше 130 людей.
Місто на сході країни потрапило під контроль бойовиків «Талібану», його намагалися відбити урядові війська і сили безпеки.
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