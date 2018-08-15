У Кабулі смертник влаштував вибух в освітньому центрі, загинули 48 людей

18:12, 15 серпня 2018
Світ
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В Афганістані влаштували черговий вибух з десятками загиблих / REUTERS

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Про це повідомляє Reuters, посилаючись на міністерство охорони здоров'я Афганістану. Вибух стався в районі, де проживають переважно шиїти.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт.

13 серпня повідомлялося, що через бої за місто Газні в Афганістані за 4 дні загинули не менше 130 людей.

Місто на сході країни потрапило під контроль бойовиків «Талібану», його намагалися відбити урядові війська і сили безпеки.

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Теги: #вибух#теракт#Афганістан