Відразу в кількох містах США у десятках будинків сталися вибухи газу

Більшість пожеж і вибухів сталися в трьох містах, розташованих приблизно в 40 км на північ від Бостона.

Десятки вибухів і пожеж охопили значну територію відразу в кількох містах на північ від Бостона ввечері, 13 вересня.

Причиною численних інцидентів, швидше за все, стала аварія на газопроводі, повідомляє Голос Америки з посиланням на Reuters.

Офіційної інформації про загиблих і постраждалих поки немає. Місцева газета Eagle Tribune повідомила про те, що під час вибуху житлового будинку в Лоуренсі постраждали кілька людей. Видання не навело подробиць інциденту.

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За даними влади, версія про умисні підпали виключається. У повідомленні поліції штату йдеться, що "про причини говорити поки рано". Однак кілька місцевих видань пишуть про можливу аварію на газопроводі. Перший вибух був спровокований "надлишковим тиском у газопроводі", повідомила телекомпанія WBZN.

За попередніми даними, більшість пожеж і вибухів сталися в трьох містах, розташованих приблизно в 40 км на північ від Бостона: Лоуренсі (від 20 до 25 пожеж і вибухів), Андовері (20 пожеж) і Північному Андовері (25 пожеж).

В цілому, згідно з повідомленням поліції штату в Twitter, в американських містах у штаті Массачусетс сталося 70 вибухів газу, які призвели до пожеж.

MSP Fusion Center has current updated tally of responses to fires/explosions/investigations of gas odor at 70. Spread over wide swath of south #Lawrence and northern part of #NorthAndover with several others across Merrimack River in north Lawrence. pic.twitter.com/a7kBYaWFrJ — Mass State Police (@MassStatePolice) September 13, 2018

Влада постраждалих міст закликала всіх людей, які відчувають запах газу у себе вдома, терміново залишити оселі аж до подальших розпоряджень.

Як повідомляв УНІАН, у четвер ввечері, 5 липня з центру Праги евакуювали півтисячі людей з-за масштабного витоку газу.