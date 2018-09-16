Такі ж позначки, як і у Петрова: ЗМІ повідомили подробиці про паспорт Боширова

В паспортному файлі Руслана Боширова стоять позначки, які вказують на його приналежність до спецслужб.

На файлі з паспортними даними Руслана Боширова стоять ті ж позначки, які вказують на його приналежність до спецслужб, що і у Олександра Петрова.

Про це видання "Проект" повідомило у своєму Telegram-каналі в суботу, 15 вересня. За його даними, на файлі Боширова є штамп "дані не надавати" і вказаний той же номер, як і в досьє Петрова. Видання стверджує, що отримало файл з інформаційної системи "Російський паспорт" по електронній пошті.

До висновку про те, що Олександр Петров і Руслан Боширов, підозрювані британською владою в замаху на екс-агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в англійському Солсбері, є співробітниками російських спецслужб, прийшли автори спільного розслідування Bellingcat і The Insider. Його перша частина була опублікована 14 вересня.

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Автори виявили ряд дивацтв в досьє на Петрова у Федеральній міграційній службі (ФМС). За паспортом він народився 13 липня 1979 року, але перші його сліди з'являються у 2009 році, коли йому був виданий новий паспорт замість зіпсованого. У досьє стоїть номер зіпсованого паспорта, якого насправді ніколи не існувало. Боширов, за інформацією "Проекту", отримав свій паспорт також з причини "непридатності" старого в жовтні 2010 року.

Російські паспорти Петрова і Боширова видані управлінням ФМС 770001. За даними Bellingcat і The Insider паспорта в цьому управлінні отримують або привілейовані особи за хабар, або представники силових органів. Раніше портал "Фонтанка.ру" повідомив, що номери виданих закордонних паспортів відрізняються лише останньою цифрою.