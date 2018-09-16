У Пітері знову мітингують проти підвищення пенсійного віку: сталися сутички (фоторепортаж)

За попередніми даними, участь в акції взяли близько тисячі людей.

У Санкт-Петербурзі місцеві жителі знову вийшли на акцію проти підвищення пенсійного віку. На площі між протестувальниками та поліцією сталися сутички.

Про це повідомляє "Медіазона".

За попередніми даними, участь в акції взяли близько тисячі людей. Поліція затримала щонайменше трьох учасників.

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Сутички сталися через спробу правоохоронців затримати жінку, їм почав чинити супротив чоловік протестувальниці. Інші учасники акції стали на його захист. Унаслідок конфлікту силовики повалили кількох людей на землю, у сутичці хтось розпилив балончик.

Нагадаємо, в неділю, 9 вересня, у Росії пройшли масові протести проти пенсійної реформи в країні. Акцію супроводжували масові затримання, кількість заарештованих перевищила 800 осіб.