The Telegraph: інтерв’ю "отруювачів" Скрипалів – це їхнє покарання за провал операції у Солсбері

Руслану Боширову та Олександру Петрову закидають численні появи на камерах спостереження у Солсбері, використання громадського транспорту та викинуту пляшку з отрутою "Новачок", яка призвела до загибелі жінки.

Російські спецслужби переживають кризу через навдалий замах на екс-агента Головного розвідувального управління (ГРУ) Сергія Скрипаля в Солсбері.

Про це пише британська газета The Telegraph в неділю, 16 вересня, передає DW.com. Інші відомства російської розвідки вважають, що співробітники ГРУ "вийшли за рамки допустимого" у своїх спробах вбити Скрипаля та його доньку Юлію, повідомили виданню високопоставлені джерела в уряді Великобританії.

Їм закидають численні появи на камерах спостереження у Солсбері, використання громадського транспорту та викинуту пляшку з отрутою "Новачок", яка призвела до загибелі жінки.

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За даними джерел видання, Руслану Боширову та Олександру Петрову, яких підозрюють у отруєнні Скрипалів, довелося дати інтерв'ю на російському телебаченні в якості покарання за те, що вони "залишили сліди" в ході операції.

13 вересня на російському каналі RT показали інтерв'ю з чоловіками, які назвали себе Бошировим і Петровим. Вони заявили, що не мають відношення до замаху і приїжджали в Солсбері як туристи. Скотленд-Ярд і незалежна прокурорська служба Великобританії вважають, що імена Боширова і Петрова - вигадані.

Журналісти-розслідувачі з видань Bellingcat і The Insider стверджують, що на фото з паспортними даними Боширова і Петрова стоять однакові позначки, що вказують на приналежність до спецслужб. Крім того, на службових відмітках до паспортів обох чоловіків стоїть печатка "Відомостей не давати" з номером телефону. За даними журналістів, які додзвонились за ним, цей номер належить міноборони РФ.