Франція заявила про непричетність до знищення російського Іл-20 в Сирії

У французькому Міноборони заперечують будь-яку причетність до цієї атаки.

Міністерство збройних сил Франції заявило про те, що французькі військові не мають відношення до інциденту з російським літаком Іл-20 біля узбережжя Сирії.

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Про це повідомила газета France Soir з посиланням на джерело в оборонному відомстві, передає segodnya.ua. "Французькі збройні сили заперечують будь-яку причетність до цієї атаки", - заявив представник міністерства збройних сил.

Як повідомляв УНІАН, російський Іл-20 зник з екранів радарів біля берегів Сирії в ніч на вівторок в момент, коли ізраїльські війська завдавали ударів по сирійській території. За даними Міноборони РФ, 17 вересня близько 23:00 при поверненні на авіабазу Хмеймім над акваторією Середземного моря в 35 км від узбережжя Сирії пропав зв'язок з екіпажем російського літака Іл-20. Там уточнили, що "відмітка Іл-20 на радарах управління авіацією зникла в ході атаки чотирьох ізраїльських літаків F-16 в провінції Латакія". У цей же час російські радіолокаційні засоби контролю повітряного простору зафіксували пуски ракет з французького фрегата Auvergne, який перебував в даному районі.

Сьогодні вранці CNN з посиланням на офіційного представника США, знайомого з подробицями інциденту, повідомив, що розвідник Іл-20 був випадково збитий сирійською зенітною артилерією після того, як по силах диктатора Башара Асада було завдано ракетного удару з боку Ізраїлю.

Довідка УНІАН, Іл-20 - радянський військовий літак радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, розроблений на базі пасажирського літака Іл-18. Обладнаний РЛС бокового огляду, ІЧ-сканером, оптичними датчиками, системою супутникового зв'язку для обміну даними в режимі реального часу. Випускався з 1968 по 1976 роки.