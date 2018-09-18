Після знищення Іл-20 у Сирії в Держдумі запропонували розірвати дипломатичні відносини з Ізраїлем і завдати по ньому удару

Російські депутати вважають, що інцидент з літаком Іл-20 є ворожим по відношенню до РФ кроком.

Кілька депутатів російської Держдуми закликали МЗС РФ ввести заходи у відповідь щодо Ізраїлю. Так вони відреагували на знищення російського військового літака Іл-20 у ніч на 18 вересня в Сирії.

Депутати Держдуми від КПРФ Валерій Рашкін і Денис Парфьонов закликали главу МЗС Росії Сергія Лаврова опрацювати комплекс заходів у відповідь на "провокацію Ізраїлю", аж до розриву дипломатичних відносин, передає РБК.

"Інцидент з літаком Іл-20 є явно ворожим по відношенню до РФ кроком, – вважають російські депутати. – Це не можна сприймати інакше, ніж дія не партнерів, а супротивників". "Прийнятних компромісів з Ізраїлем просто не проглядається", – впевнені вони.

"На дипломатичних відносинах і співпрацю між РФ і Ізраїлем такий цинічний крок явно позначиться, причому не найкращим чином", – заявив ТАСС голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Бондарєв.

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Перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олександр Шерін заявив радіостанції "Говорит Москва", що на майданчику, звідки злетів ізраїльський літак, Росія повинна "влаштувати полігон "Восток-2018". "Таке відчуття, що Америка, Німеччина, Франція, а особливо Ізраїль працюють в інтересах бойовиків ІДІЛ. Я закликаю системи "Бастіон", С-400, "Іскандер" показати, як вони реально працюють. Ось у нас полігон "Восток-2018", ось те ж саме треба зробити з тим майданчиком, з якого злітають літаки – от і все", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, російський Іл-20 з 15 військовими зник з екранів радарів біля берегів Сирії у ніч на вівторок в момент, коли ізраїльські війська завдавали ударів по сирійській території. За даними Міноборони РФ, 17 вересня близько 23:00 при поверненні на авіабазу Хмеймім над акваторією Середземного моря за 35 км від узбережжя Сирії пропав зв'язок з екіпажем російського літака Іл-20. Там уточнили, що "відмітка Іл-20 на радарах управління авіацією зникла в ході атаки чотирьох ізраїльських літаків F-16 по Сирії в провінції Латакія".

Сьогодні вранці CNN з посиланням на офіційного представника США, ознайомленого з подробицями інциденту, повідомив, що розвідник Іл-20 був випадково збитий сирійською зенітною артилерією після того, як по силах диктатора Башара Асада було завдано ракетного удару з боку Ізраїлю.

Зазначимо, Іл-20 - літак радіоелектронної боротьби і розвідки.