В мережі опублікували карту поїздок Європою "отруйників" Скрипалів

Bellingcat і The Insider опублікували карту поїздок Петрова і Боширова в Європі.

Британське слідство оголосило в розшук громадян Росії Олександра Петрова та Руслана Боширова у справі про отруєння Сергія і Юлії Скрипалів нервово-паралітичним речовиною класу «Новачок» у березні цього року.

Пізніше росіяни дали інтерв'ю телеканалу RT, в якому підтвердили, що це вони були відображені на відео з камер спостереження, і розповіли, що приїхали в Солсбері подивитися на місцевий собор.

Дослідницька група Bellingcat і російське видання Insider опублікували карту поїздок підозрюваних в отруєнні в Солсбері Олександра Петрова та Боширова.

Most notably, we got the travel records of Skripal suspect Petrov. What do the trips correspond to? pic.twitter.com/Dbh5HmNsAd — Aric Toler (@AricToler) September 20, 2018

У розслідуванні стверджується, що це все поїздки, які росіяни здійснювали з моменту отримання закордонних паспортів в 2016 році.