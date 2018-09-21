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В мережі опублікували карту поїздок Європою "отруйників" Скрипалів

10:33, 21 вересня 2018
Світ
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Олександр Петров і Руслан Боширов / REUTERS

Британське слідство оголосило в розшук громадян Росії Олександра Петрова та Руслана Боширова у справі про отруєння Сергія і Юлії Скрипалів нервово-паралітичним речовиною класу «Новачок» у березні цього року.

Пізніше росіяни дали інтерв'ю телеканалу RT, в якому підтвердили, що це вони були відображені на відео з камер спостереження, і розповіли, що приїхали в Солсбері подивитися на місцевий собор.

Дослідницька група Bellingcat і російське видання Insider опублікували карту поїздок підозрюваних в отруєнні в Солсбері Олександра Петрова та Боширова.

У розслідуванні стверджується, що це все поїздки, які росіяни здійснювали з моменту отримання закордонних паспортів в 2016 році.

Джерело Bellingcat в західно-європейських правоохоронних органах також розповіло, що Петрова і Боширова затримували в Нідерландах, не уточнивши ні час, ні обставини цієї події.

Bellingcat натякає, що може йтися в тому числі про затримання підозрюваних в шпигунстві за швейцарською лабораторії Spiez, де в тому числі досліджують хімічну зброю.

«Хоча видання пише, що це сталося навесні 2018 року, точна дата невідома», — зазначає Bellingcat.

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Теги: #Сергій Скрипаль#Солсбері