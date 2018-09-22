Стало відомо, коли РФ оприлюднить дані про катастрофу свого Іл-20 в Сирії

Буде надана щохвилинна хронологія катастрофти з поданням даних радіолокаційних засобів системи відображення інформації про повітряну обстановку в Сирії.

Детальна інформація про обставини аварії збитого біля берегів Сирії російського літака Іл-20 буде опублікована 23 вересня.

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Як повідомило Міноборони Росії, "буде доведена щохвилинна хронологія трагедії з поданням об'єктивних даних радіолокаційних засобів системи відображення інформації про повітряну обстановку в Сирії 17 вересня і дій ізраїльської авіації в районі авіакатастрофи".

Як повідомляв УНІАН, сирійська ППО, а саме ракети зенітно-ракетного комплексу С-200 російського виробництва, збила Іл-20 над Середземним морем ввечері 17 вересня.