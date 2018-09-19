ЗС РФ втратили контроль над небом своєї бази в Сирії і фактично самі збили Іл-20 – російський журналіст

За оцінкою журналіста, ситуація дуже схожа на серпень 2000-го, коли російські адмірали наполегливо валили трагедію підводного човна «Курськ» на американців.

Російські військові, ймовірно, повністю втратили контроль над повітряним простором і управлінням системою ППО в районі своєї основної бази ВКС Хмеймим в Сирії, і в результаті, по суті, самі збили власний Іл-20.

Про це пише російський журналіст і військовий оглядач Павло Фельгенгауер з своїй колонці на сайті «Нової газети».

Він зазначив, що російський військовий радник на сирійському командному пункті чомусь схвалив поблизу російської бази Хмеймим пуск далекобійної ракети ЗРК С-200, в якій офіційна дальність — 250 км, а реальна — більше 300 км. Командний пункт (КП) з'єднання в Хмеймим також був зобов'язаний контролювати навколишній повітряний простір. На КП знали про плановий політ Іл-20 і повинні були заборонити пуск С-200.

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«Але, схоже, російські військові повністю втратили контроль над повітряним простором і управлінням системою ППО в районі своєї основної бази ВКЗ Хмеймим, і в результаті, по суті, самі збили власний Іл-20. Треба було якось пояснювати таку катастрофу президенту Володимиру Путіну, і, оскільки саме наліт ЦАХАЛ запустив «ланцюжок обставин», яка призвела до трагедії Іл-20, в керівництві військового відомства вирішили все валити на євреїв. Все краще, ніж відповідати за власне нехлюйство», – пише Фельгенгауер.

За його оцінкою, ситуація дуже схожа на серпень 2000-го, коли російські адмірали наполегливо валили трагедію підводного човна «Курськ» на американців.

Військовий оглядач підкреслив, що російське Міноборони також заявило, що французький фрегат Auvergne 17 вересня також «запускав ракети» під час цієї «заварухи», однак, які «ракети», куди в точності, скільки і з якою метою запускали французи, придумати в Міноборони РФ поки не встигли. Так і сказано – «пускали» – і крапка. Самі ж французи заперечують, що Auvergne що-небудь куди-небудь «запускав» 17 вересня.

«Схоже, там всередині (в Міноборони РФ – ред.) склався такий несусвітній бардак, що не тільки контроль повітряного простору навколо Хмеймима вкрай втрачено, але все інше, можливо, з-під контролю вислизає, включаючи ядерно-ракетне озброєння», – резюмує журналіст.