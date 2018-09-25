Іран пригрозив перекрити Перську затоку

Президент Ірану Хасан Роухані підкреслив, що його слова є не попередженням, а «реальністю».

Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що іранська влада перекриє Ормузьку протоку, що з'єднує Оманську затоку на південному сході з Перською затокою на південному заході, в разі, якщо США продовжать політику санкційного тиску.

Роухані підкреслив, що його слова є не попередженням, а «реальністю». Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу NBC.

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«Якщо водний шлях з Перської затоки повинен залишатися вільним і безпечним, то він повинен залишатися таким для всіх», — сказав іранський лідер.

Також Роухані зауважив, що влада США не зможе повністю зупинити поставки іранської нафти на світовий ринок.

Раніше в Ірані вже заявляли, що можуть заблокувати поставки нафти в Перській затоці.