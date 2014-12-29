Макаревич не збирається виходити завтра на мітинг на підтримку Навальних

Про це він розповів в інтерв'ю радіостанції Ехо Москви.

"Я завтра не піду на Манежну площу з двох причин. По-перше, я завтра не можу фізично цього зробити, бо я зайнятий. По-друге, я вам чесно скажу: я не великий шанувальник демонстрацій. Напевно, як один із способів вирішення якихось питань, демонстрація існує. Але я надаю перевагу всім можливим іншим способам", - сказав Макаревич.

Читайте такожУ Москві почали перекривати Манежну площу - соцмережі (фото )Сьогодні московський суд раптово переніс заплановане на 15 січня оголошення вироку братів Навальним по справі "Ів Роше" на вівторок, 30 грудня.

Прихильники російського опозиціонера у відповідь заявили про перенесення запланованого мітингу теж на 30 грудня. На сторінці події у Facebook про готовність приєднатися до мітингу станом на 21:20 заявили вже понад 12 тисяч осіб.