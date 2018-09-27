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Трамп похвалився повагою Китаю до його «великого мозку»

16:36, 27 вересня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

Як повідомляє американський телеканал CNBC, Трамп сказав про це під час прес-конференції, під час якої порушувалося широке коло питань, в тому числі по темі КНДР, а також сексуальний скандал із кандидатом на посаду судді Верховного суду США Бреттом Кавано.

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Крім цього, американський лідер під час зустрічі з журналістами повторив свої звинувачення на адресу Пекіна щодо спроби втручання в проміжні вибори в конгрес США. Вибори відбудуться 6 листопада.

CNBC зазначає, що Трамп не надав якихось конкретних деталей звинувачення, американський президент лише уточнив, що "у Вашингтона є докази" втручання Китаю.

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Теги: #Китай#мозок#Дональд Трамп