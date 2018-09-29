У Британії розповіли про історичну подію для військового флоту країни

Історична перша посадка на палубу HMS Queen Elizabeth є найбільшою подією у військовій історії країни, що викликає гордість, заявив міністр оборони Британії.

Вперше винищувачі F-35B змогли приземлитися на палубу найбільшого військового корабля Великої Британії HMS Queen Elizabeth.

Про це йдеться в заяві міністерства оборони країни, передає РБК.

У заяві підкреслюється, що успішні випробувальні польоти стали кульмінацією національних зусиль, які тривали більше десяти років, по поверненню авіаносців у британський військовий флот.

Читайте такожBusiness Insider, включивши російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" у список найгірших

"Найбільший за всю британську історію військовий корабель з'єднується з найпросунутішими винищувачами на планеті. Це знаменує собою відродження нашої сили для нанесення рішучих ударів з моря в будь-якій точці світу", - наводяться в повідомленні слова міністра оборони країни Гевіна Вільямсона.

"Історична перша посадка на палубу HMS Queen Elizabeth є найбільшою подією у військовій історії країни, що викликає гордість. Також це свідчення рішучості Великої Британії сприяти миру і запобіганню війни", - додав він.

Авіаносець HMS Queen Elizabeth - найбільший з коли-небудь побудованих у Великій Британії бойових кораблів (водотоннажність 65 тис. т, довжина 280 м).

Вперше він прибув до місця служби в порт британського Портсмута в серпні минулого року. На подію тоді була прем'єр країни Тереза Мей. "Цей корабель - справжній символ Сполученого Королівства як видатної морської нації», - заявила тоді Мей, звертаючись до екіпажу авіаносця.