Швейцарія передає головування в ОБСЄ Сербії і нагадує про кризу в Україні

Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркгальтер, яка завершує головування в Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), передає радіо "Свобода".

Читайте такожРеферендум в Криму є незаконним - Голова ОБСЄ

За його словами, протягом минулого року, коли на чолі ОБСЄ була його країна, сталося багато порушень Гельсінських домовленостей, і найкричущішим із цих порушень стала анексія Криму Росією.

Як заявив Дідьє Буркгальтер, ОБСЄ може і має й далі відігравати продуктивну роль у подоланні кризи в Україні. З цього огляду він привітав ухвалене сьогодні рішення Постійної ради ОБСЄ збільшити частку фінансування спеціальної моніторингової місії в Україні в бюджеті організації.

Із початку нового року головування в ОБСЄ перейме Сербія, і очолить організацію міністр закордонних справ і віце-прем’єр країни Івица Дачич.