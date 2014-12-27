ОБСЄ просить не зволікати з продовженням Мінських переговорів

04:26, 27 грудня 2014
Політика
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Чинний голова ОБСЄ, глава МЗС Швейцарії Дідьє Буркхальтер закликав контактну групу, яка покликана врегулювати ситуацію на Донбасі, не зволікати з відновленням переговорів в Мінську.

Reuters

Про це йдеться в його заяві, передає ТСН.

Буркхальтер, зокрема, висловив надію на те, що зустріч, запланована раніше на п'ятницю (зустріч не відбулася - ред.), відбудеться без подальших затримок.

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Він також закликав всі сторони подвоїти зусилля для пошуку рішень з надання гуманітарної допомоги охопленому війною регіону і зробити все можливе, щоб повною мірою дотримуватися режиму припинення вогню.

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