ОБСЄ просить не зволікати з продовженням Мінських переговорів

Про це йдеться в його заяві, передає ТСН.

Буркхальтер, зокрема, висловив надію на те, що зустріч, запланована раніше на п'ятницю (зустріч не відбулася - ред.), відбудеться без подальших затримок.

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Він також закликав всі сторони подвоїти зусилля для пошуку рішень з надання гуманітарної допомоги охопленому війною регіону і зробити все можливе, щоб повною мірою дотримуватися режиму припинення вогню.