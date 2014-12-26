Журнал Times назвав Меркель найвпливовішою людиною року
08:55, 26 грудня 2014Світ
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Британський журнал The Times назвав канцлера ФРН Ангелу Меркель найвпливовішою людиною року.
REUTERS
Замітка на сайті видання називається «Жінка, яка потрібна нам в світі, повному небезпечних чоловіків», повідомляє Lenta.ru.
The Times зазначає, що в 2014 році Ангела Меркель зіграла «центральну роль в збереженні європейської безпеки в період відродження російської агресії в Східній Європі».
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Видання також додає, що канцлер брала активну участь у налагодженні діалогу між Росією і Заходом.
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