Журнал Times назвав Меркель найвпливовішою людиною року

Замітка на сайті видання називається «Жінка, яка потрібна нам в світі, повному небезпечних чоловіків», повідомляє Lenta.ru.

The Times зазначає, що в 2014 році Ангела Меркель зіграла «центральну роль в збереженні європейської безпеки в період відродження російської агресії в Східній Європі».

Читайте такожМеркель: РФ не поважає суверенітет України, тому санкції неминучі

Видання також додає, що канцлер брала активну участь у налагодженні діалогу між Росією і Заходом.