У Москві затримали активістів, які провели ніч у кулі на Манежній площі

Як повідомляється на порталі ovdinfo.org всього затримано 18 осіб. Їх привезли в ОВС Лужники.

У числі затриманих - колишня учасниця панк-групи Pussy Riot Марія Альохіна.

Вранці в п'яти московських ОВС залишалися близько 70 осіб, доставлених туди напередодні ввечері після розгону в центрі Москви "народного сходу" в підтримку братів Навальних, передає Російська служба Бі-бі-сі.

У вівторок, за участь у несанкціонованій акції були затримані 255 осіб, частину з них незабаром відпустили без особливих формальностей, на інших оформили протоколи за адміністративною статтею за непокору поліції.

Близько двох десятків людей залізли в установлений на площі ялинкову кулю і провели там всю ніч, незважаючи на мороз.

"Ми в кулі, поки брати Навальні не на волі", - повідомили активісти в "Твіттері".

Арт-об'єкт у вигляді гігантського ялинкової кулі висотою 11,5 метрів було встановлено на Манежній площі на початку грудня.

Світлодіодна інсталяція з 180 тисяч лампочок є частиною вуличних декорацій для майбутнього різдвяного фестивалю.

"Усередині іграшки встановлені лавочки, де будь-який бажаючий може посидіти і насолодитися новорічною атмосферою", - повідомляли російські ЗМІ.

Читайте такожУ Москві затримали більше 200 демонстрантів, у тому числі НавальногоВсю ніч поліція не чіпала активістів, які коротали час, за їх словами, в дискусіях "про Долматова, зарубіжну літератури та історію".

У середу вранці влади вирішили покінчити з цим вогнищем протесту.

"Перебувати всередині ялинкових іграшок в 8 ранку - злочин", - прокоментували затримання в "Твіттері" арт-групи "Війна".