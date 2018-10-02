Агенту ГРУ "Боширову" присвоїли звання Героя Росії за Крим - ЗМІ

Всі три операції в Криму були проведені без кровопролиття, за що Чепіга і був удостоєний звання Героя Росії.

Підозрюваний Лондоном в отруєнні екс-агента російської розвідки Сергія Скрипаля, полковник російського Головного розвідувального управління (ГРУ) Анатолій Чепіга (також відомий як "Руслан Боширов") звання Герой Росії отримав за Крим.

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Про це російській Новой газете розповіли три колишні колеги Чепіги з 282-го загону спецназу, який дислокується в Матвіївці, передмісті Хабаровська. Саме в цю частину в серпні 2001-го прибув для проходження служби лейтенант Анатолій Чепіга, з відзнакою закінчив Далекосхідне вище загальновійськове командне училище (ДВЗКУ).

Всі троє співрозмовників видання попросили не називати імен.

"Звання Герой Росії Чепізі присвоїли за Крим, - розповів випускник ДВЗКУ, колишній товариш по службі Чепіги по загону. - На стелі біля пам'ятника Рокосовському в училищі вибиті імена випускників, що отримали звання Героя - там є Чепіга і полковник Олександр Попов, випускник ДВЗКУ 1995 року (щоб не допустити неточностей - це не Олександр Петров з Солсбері. - ред.). Чепізі і Попову звання Героя Росії було присвоєно одним закритим указом президента і саме за Крим. Попов тоді командував зведеним загоном спецназу, а Чепіга тоді ще був підполковником. Правда, не можу навіть припустити, чим конкретно Чепіга займався в Криму".

Співрозмовники видання назвали три ключові спецоперації в Криму в лютому 2014 року: захоплення будівлі Ради міністрів Криму; захоплення аеродрому Бельбек; роззброєння бригади морської піхоти армії України в Феодосії. Всі три операції були проведені без кровопролиття, за що Попов і Чепіга і були удостоєні звання Героя Росії.

За даними співрозмовників Нової газети, у військову академію Міноборони Росії Анатолій Чепіга поступив після Криму, влітку 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, учасник розслідувань The Insider і Bellingcat розповів, що полковник ГРУ Чепіга міг брати участь у втечі Януковича з України.