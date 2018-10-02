Очне яблуко вибухнуло: гольфіст м'ячем позбавив ока вболівальницю

Снаряд, відправлений гольфістом, полетів по невдалій траєкторії і влучив у глядачку.

Американський гольфіст Брукс Коепкі випадково вибив око вболівальниці.

Як інформує The Sun, інцидент стався під час турніру Ryder Cup 2018 у Франції.

Снаряд, відправлений гольфістом, полетів по невдалій траєкторії і влучив у 49-річну Корін Реманде. Через силу удару очне яблуко глядачки вибухнуло. Вона осліпла на праве око.

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Спортсмен перший підбіг до трибуни і покликав на допомогу, побачивши закривавлену Реманде. Він відмовився від подальшого продовження участі в турнірі.

Потерпіла заявила про свій намір звернутися в суд.

«Абсолютно очевидно, що є відповідальність з боку організаторів турніру. Вони не попередили вболівальників, коли м'яч гравця полетів у бік натовпу», — сказала вона.