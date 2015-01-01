Північнокорейське телебачення зняло з ефіру російські й китайські фільми - ЗМІ

Північна Корея зняла з ефіру державного телебачення російські й китайські фільми, повідомляє Газета.ru з посиланням на Radio Free Asia.

Експерти вважають, що це пов'язано з конфліктом навколо голлівудського фільму «Інтерв'ю», через який невідомі хакери зламали сервер Sony й погрожували терактами кінотеатрам, у яких пройдуть прем'єри картини. У стрічці розповідається про замах на чинного лідера КНДР Кім Чен Ина.

Читайте такожПівнічна Корея погрожує США "смертельними ударами" через комедію про Кім Чен Ина«Держава не вдалася б до таких заходів, якби не фільми на кшталт «Інтерв'ю», - упевнений Ан Чан-Іль, голова Світового інституту вивчення Північної Кореї.