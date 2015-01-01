НАТО починає нову небойову місію в Афганістані

НАТО від 1 січня 2015 року починає в Афганістані нову місію - Resolute Support ("Рішуча підтримка"), яка змінить військову місію Міжнародних сил з підтримки безпеки в Афганістані (ISAF), передає DW.

Тепер військові Північноатлантичного альянсу не будуть брати участь у бойових діях, а займуться навчанням афганських сил безпеки.

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У новій місії будуть брати участь більше 12,5 тисячі військових з 28 держав-членів НАТО та 14 країн-партнерів альянсу. Уряд Німеччини також схвалив мандат на збереження присутності бундесверу в Афганістані. Таким чином, у 2015 році там будуть служити до 850 німецьких солдатів.

Місія ISAF діяла протягом 13 років. За цей час у боях із талібами були вбиті близько 3,5 тисячі іноземних військовослужбовців, включаючи 55 солдатів бундесверу. Тепер забезпечувати безпеку у країні повинні будуть виключно місцеві правоохоронні органи та військові, що налічують приблизно 350 тисяч осіб.