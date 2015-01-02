Нідерланди, Норвегія та Німеччина в цьому році відпрацюють концепцію сил швидкого реагування НАТО

Про це йдеться в поширеній урядом Норвегії заяві міністра оборони країни Іне Еріксен Серейде, передає ТАСС.

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"Держави-члени альянсу бачать необхідність у створенні сил, які будуть мати можливість розгортання протягом декількох днів для виконання завдань по забезпеченню безпеки країн НАТО, - зазначила міністр. - Нині триває узгодження деталей проекту, проте вже в 2015 році норвезький батальйон "Телемарк" разом з німецькими та нідерландськими підрозділами приступить до відпрацювання ряду елементів даної концепції".

Як наголошується в коментарі норвезького міноборони, елітний мотопіхотний батальйон "Телемарк", а також фрегат, ракетний катер і мінний тральщик ВМС Норвегії в цьому році будуть входити до складу сил реагування НАТО - створеного в 2003 році з'єднання підвищеної готовності, яке комплектується на ротаційній основі.

У вересні 2014 року на саміті НАТО в Уельсі було прийнято рішення про створення військової угруповання, яка буде готове до розгортання в істотно коротші терміни, ніж сили реагування.