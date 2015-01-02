Експерти: літак AirAsia імовірно сів на воду, а потім затонув

Таке припущення висловили експерти, передає DW.DE. На думку експертів, існує висока ймовірність, що пілотам Airbus A320-200 рейсу QZ8501 малайзійської авіакомпанії AirAsia вдалося посадити літак на воду. Після цього, через високі хвилі, авіалайнер затонув. На те, що літак не розвалився у повітрі, вказує і стан тіл загиблих.

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На 1 січня рятувальникам вдалося виявити лише 9 тіл, одне з них було ідентифіковано та передано родичам в Індонезію. "Загальна кількість виявлених тіл становить 9, це візуально підтверджено керівниками операції", - повідомив голова Національної пошуково-рятувальної агенції Індонезії Бамбанг Сулістіо.

Негода перешкоджає проведенню операції з пошуку літака та тіл. "Проблема, з якою ми стикнулися сьогодні - це несприятливі погодні умови, - заявив Бамбанг Сулістіо. - Висота хвиль була від трьох до чотирьох метрів".

Як повідомляв УНІАН, літак авіакомпанії AirAsia здійснював вранці у неділю, 28 грудня, рейс QZ8501 з індонезійського міста Сурабая до Сінгапура. На борту літака перебувало 162 особи. Контакт із авіалайнером було втрачено у 350 км на південь від Сінгапура, в індонезійському повітряному просторі. Рятувальні служби Індонезії, Сінгапура та Малайзії проводять пошукову операцію.