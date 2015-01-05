Навальний відмовився дотримуватися умов домашнього арешту й показав зрізаний електронний браслет

У своєму блозі опозиціонер повідомив, що згідно з Кримінально-процесуальним кодексом Росії, такий запобіжний захід не може використовуватися по відношенні до нього, оскільки суд вже виніс йому вирок, який не пов'язаний з відбуванням покарання в місцях позбавлення волі, передає Радіо Свобода.

Навальний зазначив, що він досі не отримав копію рішення суду, яку за законом йому повинні були надати протягом п'яти діб. З цієї причини адвокати політика не можуть оскаржувати винесений йому обвинувальний вирок.

"Мене всі питають: а ви вже подали апеляційну скаргу? А коли апеляція? Та ні апеляції поки ніякої і бути не може - тексту вироку немає і оскаржити нічого. Ось такий геніальний хід від путінського "правосуддя"", - написав політик у своєму блозі.

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"Цим безглуздо вихвалятися, але я єдина в історії російських судів особа, що сидить під домашнім арештом після винесення вироку. Стаття 107 КПК чітко говорить, що такий запобіжний захід застосовується тільки у відношенні підозрюваних і обвинувачених", - додав він.

Опозиціонер також виклав у своєму блозі фотографію зрізаного електронного браслета і зазначив, що нікуди їхати не планує, а його потреби переміщення зводяться до поїздок з дому в офіс і назад, а також проведення дозвілля з родиною.

"Я відмовляюся виконувати вимоги мого незаконного утримання під домашнім арештом", - підсумував Навальний.

Замоскворецький суд Москви 30-го грудня визнав винними братів Навальних в розкраданні коштів компанії «Ів Роше». Олексій Навальний отримав три з половиною роки умовного позбавлення волі, його брат Олег був засуджений до такого ж терміну в колонії загального режиму.

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30 грудня в Москві на Манежній площі відбувся «народний сход» на підтримку братів Навальних. У несанкціонованій акції, за різними даними, взяли участь від півтори до п'яти тисяч осіб. Олексія Навального, який прямував взяти участь у «народному сході», затримала і доставила додому поліція. ФСВП направило повідомлення про порушення Навальним домашнього арешту, однак суд відхилив документ, посилаючись на те, що вирок опозиціонеру вже винесено.