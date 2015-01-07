У Новій Зеландії пасажири встигли вистрибнути з падаючого літака

У Новій Зеландії зазнав аварії пасажирський літак. Як передає Lenta.ru з посиланням на Associated Press, пасажирам і екіпажу вдалося врятуватися.

Аварійна ситуація з літаком авіакомпанії Skydive Taupo відбулася в районі озера Таупо, розташованого на Північному острові Нової Зеландії. На борту перебували 13 осіб: шість пасажирів, шість членів екіпажу й командир корабля.

Читайте такожЖертвами авіакатастроф в 2014 році стали в чотири рази більше людей, ніж в 2013-му - дослідження

Після того як лайнер почав втрачати висоту, бортпровідники всіх забезпечили парашутами. За даними Sun Herald, пасажири вистрибували з літака в тандемі з членами екіпажу. Остання пара покинула лайнер за декілька секунд до того, як повітряне судно впало в озеро. Пілотові вдалося врятуватися, він зміг самостійно дістатися до берега.

Читайте такожІКАО запропонувало пілотам повідомляти про місцезнаходження літаків кожні 15 хвилин

Як розповіла прес-секретар поліції Кім Перкс (Kim Perks), пасажири і члени екіпажу пройшли медичне обстеження. Серйозних травм ніхто не отримав.

BBC уточнює, що на борту літака летіла група парашутистів. Спортсмени встигли надіти парашути і парами з іншими пасажирами вистрибнули з літака, що зазнав аварії.