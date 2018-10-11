Названо кращі країни для роботи

Найкращою країною для життя і роботи експатів визнано Сінгапур.

Найкращою країною для життя і роботи експатів визнали Сінгапур.

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Такі дані показало щорічне опитування Expat Explorer, який проводить банк HSBC, передає Bloomberg. При цьому за рівнем доходу для експатів Сінгапур зайняв лише п'яте місце. Середня зарплата там становить для іноземних фахівців $162,2 тис. в рік. Найбільше платять експатам у Швейцарії - $202 тис. в рік. Слідом ідуть США ($185,1 тис.), Гонконг ($178,7 тис.) і Китай ($172,7 тис.).

Сінгапур лідирує за співвідношенням рівня життя і доходів. Далі йдуть Нова Зеландія, Німеччина і Канада. Швейцарія посіла в загальному рейтингу лише восьме місце через високі витрати на утримання дітей.

Швеція при цьому посіла перше місце з питання гендерної рівності. Нова Зеландія, Таїланд та Іспанія дозволяють отримати максимальну кількість досвіду.

Згідно з опитуванням, 45% експатів вважають, що та робота, яку вони виконують на батьківщині, оплачується вище при переїзді за кордон. За даними HSBC, після переїзду вдається в середньому отримати додатково $21 тис. річного доходу.