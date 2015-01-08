У США через сильну заметіль на трасі зіткнулися 18 автомобілів

Про це повідомляє Lenta.ru з ссыкой на Associated Press.

Аварія, викликана сильним бураном, сталася в 13:40 за місцевим часом на шосе 80 в районі селища Клеріон. В умовах поганої видимості на трасі, як повідомили рятувальники, зіткнулися дев'ять вантажних і стільки ж легкових автомобілів.

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Дві людини загинули на місці ДТП, ще один помер по дорозі в лікарню. Травми отримали близько 20 осіб, стан трьох з них оцінюється як важкий. Частина постраждалих доставили в місцеву лікарню, тих, хто отримав найбільш серйозні поранення, відправили в Піттсбург.

Одна із вантажівок, яка потрапила в аварію, за даними рятувальників, перевозила небезпечний вантаж, однак витоків зафіксовано не було. Тим не менш, траса закрита до кінця дня.