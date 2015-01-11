Іспанія хоче ввести зміни у правила Шенгенської угоди для контролю кордонів
Іспанія хоче ввести прикордонний контроль у межах ЄС, який би не був дискримінуючим і водночас гарантував би безпеку в умовах, коли чимало джихадистів повертаються з Близького Сходу в Європу.
Міністр внутрішніх справ Хорхе Фернандес Діас вважає, що це можливо запровадити шляхом зміни в правила Шенгенської угоди, про що він сказав в інтерв'ю El Pais, передає Європейська правда.
На його думку, така зміна не призведе до того, що буде обмежена свобода пересування в ЄС.
"Інша справа в тому, що потрібні певні елементи контролю, які не підривають загальний принцип свободи пересування, і які можуть застосовуватися щодо осіб, щодо яких існує розумна підозра у здійсненні терористичної діяльності", - сказав Діас.
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За його словами, нині терористи використовують свободу пересування в ЄС для підриву європейської безпеки.
Він висловив намір обговорити питання внесення змін у правила прикордонного контролю, що може спричинити за собою зміни до Шенгенської угоди, на зустрічі зі своїм французьким колегою в Парижі.
Договір "Про скасування паспортного митного контролю між країнами Європейського Союзу, спочатку підписана 14 червня 1985 сімома європейськими державами (Бельгією, Нідерландами, Люксембургом, Францією, Німеччиною, Португалією та Іспанією). Договір набув чинності у 1995 році.
Раніше УНІАН повідомляв, що голови європейських МВС закликають посилити контроль на зовнішніх кордонах ЄС і в інтернеті.