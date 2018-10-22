Аварія пасажирського потяга на Тайвані: кількість жертв зросла (фото, відео)

Загалом у поїзді було 366 осіб.

22 людини загинули і понад 170 поранені в результаті аварії пасажирського поїзда на північному сході Тайваню. Частина пасажирів може перебувати під завалами, заявила місцева влада.

Як пише ВВС, аварія сталася близько п'ятої вечора за місцевим часом в 70 кілометрах від Тайпея.

Всі вісім вагонів залізничного експресу 6432 зійшли з рейок. У потязі, що їхав за маршрутом Тайпей-Тайтунг, знаходилося 366 чоловік.

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Заступник керівника залізниць Тайваню Лу Чи-шен заявив на прес-конференції, що поїзду всього 6 років і він знаходився в порівняно хорошому технічному стані.

Зазначається, що цей прибережний залізничний маршрут користується популярністю серед туристів, які відвідують острів.

Поки що неясно, що саме стало причиною сходження поїзда з рейок, але свідки розповіли місцевим журналістам, що вони чули гучний шум, а потім побачили іскри і дим.

За деякими даними, один із загиблих - громадянин США.

На фотографіях з місця катастрофи - перевернуті сидіння і скручені рейки, які проштрикнули вікна вагонів.

Президент Тайваню Цай Інвень в своєму Твіттері назвала те, що трапилося, найбільшою трагедією.

"Мої думки зараз - про жертви та їхні сім'ї", - написала вона.

У Тайвані розгалужена мережа залізниць, кожен день ці дороги перевозять близько півмільйона пасажирів.