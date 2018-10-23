Відмова Трампа від ракетного договору може призвести до нової гонки озброєнь - ЗМІ

Відмова від договору, який посприяв припиненню холодної війни, може призвести до нової хвилі антиамериканських настроїв і ускладнити відносини серед членів НАТО.

Погроза Дональда Трампа вийти з угоди про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) може вбити клин між США та їхніми європейськими союзниками, а також призвести до нової гонки озброєнь.

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Про це пише в редакційному коментарі газета Times, передає Бі-бі-сі. З часу президентства Барака Обами було достатньо підстав вважати, що Росія розробляє нову ракету, дальність ураження якої перевищує обмеження, які були закладені в договорі 1987 року. За даними США, така ракета здатна вразити цілі в самому серці Західної Європи. Якщо до цього додати нову військову доктрину, що передбачає використання локальних ядерних ударів, то виникає привід для тривоги, відзначає видання.

Перший ризик полягає в тому, що відмова від договору, який посприяв припиненню холодної війни, може призвести до нової хвилі антиамериканських настроїв і ускладнити відносини серед членів НАТО. І це стане подарунком для Путіна: він більше не буде зв'язаний договором, і йому не доведеться приховувати справжню дальність ураження ракет, які він розробляє.

Провина за зрив угоди цілком ляже на Трампа. Російські "фабрики інтернет-тролів" почнуть впливати на громадську думку і електорат по всьому Заходу, вважає Times.

Більше того, вихід з угоди, а також заявлене небажання Трампа продовжувати договір 2010 року про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3), дія якого закінчується в 2021 році, не зроблять США сильнішими і не додадуть переконливості їхньому статусу "міжнародного поліцейського", що стежить за нерозповсюдженням ядерної зброї в світі.

Для опонентів ці його дії, а також вихід із, нехай і недосконалої, але угоди з Іраном, стануть приводом звинуватити Трампа в тому, що він активно наближає Армагеддон.

Раднику президента з національної безпеки Джону Болтону під час його візиту до Москви на цьому тижні замість відмови від угоди слід було б натиснути на Москву, щоб вона виконувала умови ДРСМД, пообіцявши, що США вчинять аналогічно. Також він міг би запропонувати Путіну, незважаючи на всі існуючі розбіжності, разом спробувати залучити Китай до участі в системі, підлеглій правилам. Все це посприяло б безпеці у світі, вважає видання.

Якщо Росія хоче знизити ризик ядерної конфронтації, то їй потрібно прояснити свою стратегічну доктрину, а також зробити так, щоб вироблена нею зброя відповідала цій доктрині.

Якщо США хочуть уникнути гіршого варіанту розвитку подій, їм необхідно зробити упор на розвиток звичайного, а не ядерного арсеналу. Потрібно якомога швидше винести конкуренцію між Росією і США за рамки ядерної сфери. Це в інтересах всіх, в тому числі і Британії, яка не з чуток знає, яку небезпеку являє Росія, коли вона не грає за правилами, підсумовує видання.