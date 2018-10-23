Кремль запевняє, що санкції проти України не торкнуться українців в Росії

Прес-секретар російського президента запевнив, що український народ є «братнім» – «за винятком невдалих представників цього народу, які загрузли в націоналістичних та ультранаціоналістичних настроях».

Указ Путіна передбачає санкції у відповідь на дії України, які не торкнуться українців, які перебувають у Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков журналістам у Москві.

«Україна вживає заходів і щодо економіки, і щодо юридичних осіб, і щодо фізичних осіб. Тому ні одного, ні іншого, ні третього виключати не можна. Указом пропонується уряду розробити відповідний перелік, який буде розроблений» - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, яких сфер можуть торкнутися санкції РФ.

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На уточнююче запитання УНІАН, чи можуть ці санкції масово торкнутися громадян України, які перебувають на території РФ, або вони будуть мати точковий характер, він сказав: «Президент Путін неодноразово говорив про те, що громадяни України потерпають від тієї політики, яку проводить керівництво, через ті авантюрні дії, в які громадяни України були втягнуті на південно-сході країни».

«Президент Путін неодноразово говорив, що ми не вважаємо в даному випадку своїм візаві з якихось рестрикцій український народ», - сказав Пєсков.

Він додав, що український народ є «братнім», «за винятком невдалих представників цього народу, які загрузли в націоналістичних та ультранаціоналістичних настроях».

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Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав указ «Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації».

Рішення ухвалене у відповідь на "недружні і такі, що суперечать міжнародному праву, дії України, пов'язані з введенням обмежувальних заходів стосовно громадян і юридичних осіб Російської Федерації, з метою захисту національних інтересів Російської Федерації".

Уряду РФ належить визначити переліки фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовуються спеціальні економічні заходи; визначити спеціальні економічні заходи, які застосовуються стосовно фізичних і юридичних осіб; забезпечити відповідно до своєї компетенції здійснення інших заходів, необхідних для реалізації указу.