Середня зарплата в Росія зросте до 2700 доларів

Концепція соціально-економічного розвитку Росії до 2020 року передбачає зростання середньої зарплати з 526 доларів до 2700 доларів і збільшення середньої тривалості життя до 75 років.

Про це повідомляє газета "Ведомости" в номері, який вийде у понеділок, 17 березня.

Виданню вдалося ознайомитися з новою версією концепції (від 12 березня), над якою Мінекономрозвитку працює майже рік. У травні документ знову передадуть на розгляд уряду.

"До 2020 року життя в Росії відповідатиме її статусу - великої держави. Країна стане одночасна і соціально орієнтованою, і інноваційною, і енергетичною", - пишуть «Ведомости».

"З 8-го місця у світі за об`ємом ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності Росія до 2020 року переміститься на п`яте місце. Середня зарплата зросте з 526 до 2700 доларів, тривалість життя досягне 75 років", - йдеться у статті.

Перетворення передбачається провести в три етапи. "2008-2012 роки - підготовка до прориву, 2013-2017 роки - сам прорив, з 2018 року почнеться закріплення і розширення досягнутого", - наголошується в повідомленні.