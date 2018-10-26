Туреччина вимагає екстрадиції підозрюваних у вбивстві журналіста Хашоггі

Після загибелі в саудівському консульстві в Стамбулі журналіста Джамаля Хашоггі, в Саудівській Аравії були затримані 18 підозрюваних. Туреччина вважає, що суд над цими людьми має пройти на її території.

Прокуратура Стамбула в рамках розслідування справи про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі направить запит про екстрадицію 18 підозрюваних, затриманих в Саудівській Аравії.

Відповідні документи вже підготовлені, повідомило Анатолійське інформаційне агентство в п'ятницю, 26 жовтня, пише DW.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган неодноразово заявляв, що винні у вбивстві Хашоггі повинні постати перед судом в Стамбулі. У п'ятницю Ердоган повідомив, що 28 жовтня до Туреччини прибуде "високопоставлений саудівський прокурор", який зустрінеться з турецьким колегою, що розслідує вбивство Хашоггі в саудівському консульстві в Стамбулі.

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Турецький президент знову підкреслив, що вбивство Хашоггі - аж ніяк не "банальна справа", і закликав Саудівську Аравію встановити, хто відділ наказ убити журналіста.

59-річний оглядач американської газети The Washington Post Джамаль Хашоггі пропав 2 жовтня після того, як увійшов у консульство Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи для одруження.