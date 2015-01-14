США вводить нові санкції проти КНДР і її фінансових партнерів

Про це заявив високопоставлений представник мінфіну США Деніел Глейзер, повідомляє Espreso.tv з посиланням на Reuters.

Глейзер зазначив, що санкції проти КНДР вже змусили сотні зарубіжних банків, включаючи великі кредитні організації Китаю, відмовитися від співпраці з КНДР. За його словами, нові обмеження дають США гнучкі інструменти виявлення та припинення діяльності фінансових партнерів Північної Кореї, які надавали останній доступ до світової фінансової системи.

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"Ми можемо впливати на будь-яку державну установу чи чиновника КНДР, а також можемо застосувати санкції до будь-кого, хто надає їм матеріальну підтримку", - наводить агентство слова Глейзера.

Він заявив, що КНДР "веде себе зухвало", і пригрозив використовувати всі заходи, щоб змусити її виконувати взяті на себе міжнародні зобов'язання.